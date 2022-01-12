Билан отчитал Клаву Коку за "пьяное" видео с Бузовой © Instagram / bilanofficial

Дима Билан отчитал Клаву Коку за то, что она опубликовала в "Инстаграме" видео совместного отдыха с исполнительницей Ольгой Бузовой. Дело в том, что на этих кадрах звезда "Дома-2" танцует на улице в банном халате, явно находясь в состоянии алкогольного опьянения. По мнению Билана, публикация такого видео является настоящим предательством.

"Я испытал чувство стыда! За тебя, Клава Кока. Потому что ты взяла и подставила подругу. Жуть. Отвратительно это всё. Как ты могла? Я понимаю, что Куршавель, но Оля Бузова, которая тебе помогла. Я думал, что ты крутая девчонка", — высказался певец в "Инстаграме".

Он отметил, что на видео Клава Кока сначала показала свои люминесцентные кроссовки, а затем попросила Бузову не падать в её куртке на землю. По мнению артиста, этот ролик раскрыл истинную натуру певицы, показал, насколько она мелочна.