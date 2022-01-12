"Подставила подругу": Билан отчитал Клаву Коку за предательство из-за "пьяного" видео с Бузовой
По мнению артиста, этот ролик раскрыл истинную натуру певицы, показал, насколько она мелочна.
Дима Билан. Фото © Instagram / bilanofficial
Билан отчитал Клаву Коку за "пьяное" видео с Бузовой © Instagram / bilanofficial
Дима Билан отчитал Клаву Коку за то, что она опубликовала в "Инстаграме" видео совместного отдыха с исполнительницей Ольгой Бузовой. Дело в том, что на этих кадрах звезда "Дома-2" танцует на улице в банном халате, явно находясь в состоянии алкогольного опьянения. По мнению Билана, публикация такого видео является настоящим предательством.
"Я испытал чувство стыда! За тебя, Клава Кока. Потому что ты взяла и подставила подругу. Жуть. Отвратительно это всё. Как ты могла? Я понимаю, что Куршавель, но Оля Бузова, которая тебе помогла. Я думал, что ты крутая девчонка", — высказался певец в "Инстаграме".
Он отметил, что на видео Клава Кока сначала показала свои люминесцентные кроссовки, а затем попросила Бузову не падать в её куртке на землю. По мнению артиста, этот ролик раскрыл истинную натуру певицы, показал, насколько она мелочна.
Отдых Ольги Бузовой в Куршавеле уже не первый раз привлекает внимание звёздных коллег. Ранее телеведущая Ксения Собчак осудила "бухающих" знаменитостей, даже не пытаясь скрыть намёк на Бузову. Обе отправились на курорт. Однако, судя по кадрам, которыми они делились с подписчиками в соцсетях, их времяпровождение сильно отличалось.
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