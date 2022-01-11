Собчак осудила "бухающих" в Куршевеле звёзд, даже не пытаясь скрыть намёк на Бузову

Ксения Собчак поделилась мнением по поводу отдыха в горах. Видео © Instagram / xenia_sobchak

Российская журналистка Ксения Собчак язвительно высказалась об отдыхе российских звёзд в Куршевеле. При этом она особо выделила тех, кто "бухает в говнище в каком-нибудь Le Cap Horn", что было явным намёком на отдыхающую там её бывшую коллегу по "Дому-2" Ольгу Бузову. Телеведущая поведала о своём понимании счастья.

"Я не понимаю, в чём счастье приехать в горы и с трёх часов уже бухать в говнище в каком-нибудь Le Cap Horn. Счастье — это провести весь день в горах. Потом приехал без сил, в сауну сходил, масочку сделал и лежишь", — с лукавой улыбкой говорит Ксения на видео в своём аккаунте в "Инстаграме".

Обе звезды шоу-бизнеса отправились проводить зимние каникулы в Куршевель. Однако, судя по кадрам, которыми они делились с подписчиками в соцсетях, их времяпровождение сильно отличалось. Если Ксения как настоящая любительница активного отдыха выбирала сноуборд, то Ольга навеселе постила видео из отеля, ресторанов и баров. Причём в какой-то момент подписчиков удивили кадры из салона автомобиля, на которых не совсем трезвая певица исполняет песню "Катюша".

Ольга Бузова спела песню "Катюша". Видео © Instagram / buzova86