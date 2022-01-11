Обещание экс-главы польского МИДа Радослава Сикорского "врезать по яйцам" России не вызвало поддержки у жителей Польши. Так, читатели портала Wirtualna Polska в комментариях под заметкой о резком высказывании бывшего дипломата посоветовали ему "не играть мускулами" понапрасну и не вовлекать свою страну в противостояние с Россией, которого не хочет никто, пишет ИноСМИ.ru.

"Легко быть смелым, сидя за компьютером в Вашингтоне. Пусть Сикорский полетит в Москву и прокричит то же самое на Красной площади, если он такой крутой", — считает интернет-пользователь Big Jim.

"Сикорский, чьими мускулами ты играешь? Пожалуй, не своими. С такой дипломатией мы далеко не продвинемся...", — констатирует Weronikaconatakichsika.

"Что за изысканный язык! Мужик, ты продемонстрировал предел своих возможностей. Если бы повсюду в мире были такие дипломаты, у нас бы за плечами была уже пятая мировая война", — отмечает mocno przerażony.

"Совсем сдурел? За усы не стоит дёргать даже спящего кота, не то что медведя!" — осекла министра читательница Wścieklica.

"От чьего имени Сикорский занимается внешней политикой? Мне любопытно, потому что я хочу знать, кто пойдёт на войну с Россией и на кого та в ответ сбросит ядерную бомбу", — возмущается пользователь с ником =r=o=b=o=.

Напомним, о том, что Россия "получит по яйцам", одиозный польский политик написал на своей странице в "Твиттере", взволнованный словами российского министра Сергея Лаврова про то, что НАТО представляет собой геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.