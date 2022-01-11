"Совсем сдурел?" : Читатели Wirtualna Polska посоветовали Сикорскому "не дёргать за усы" спящего медведя
Жители Польши недоумевают, кто уполномочил бывшего дипломата делать хамские заявления от имени всей республики, и советуют ему прикусить язык, пока не нависла угроза новой мировой войны.
Радослав Сикорский © Официальный сайт политика
Обещание экс-главы польского МИДа Радослава Сикорского "врезать по яйцам" России не вызвало поддержки у жителей Польши. Так, читатели портала Wirtualna Polska в комментариях под заметкой о резком высказывании бывшего дипломата посоветовали ему "не играть мускулами" понапрасну и не вовлекать свою страну в противостояние с Россией, которого не хочет никто, пишет ИноСМИ.ru.
"Легко быть смелым, сидя за компьютером в Вашингтоне. Пусть Сикорский полетит в Москву и прокричит то же самое на Красной площади, если он такой крутой", — считает интернет-пользователь Big Jim.
"Сикорский, чьими мускулами ты играешь? Пожалуй, не своими. С такой дипломатией мы далеко не продвинемся...", — констатирует Weronikaconatakichsika.
"Что за изысканный язык! Мужик, ты продемонстрировал предел своих возможностей. Если бы повсюду в мире были такие дипломаты, у нас бы за плечами была уже пятая мировая война", — отмечает mocno przerażony.
"Совсем сдурел? За усы не стоит дёргать даже спящего кота, не то что медведя!" — осекла министра читательница Wścieklica.
"От чьего имени Сикорский занимается внешней политикой? Мне любопытно, потому что я хочу знать, кто пойдёт на войну с Россией и на кого та в ответ сбросит ядерную бомбу", — возмущается пользователь с ником =r=o=b=o=.
Напомним, о том, что Россия "получит по яйцам", одиозный польский политик написал на своей странице в "Твиттере", взволнованный словами российского министра Сергея Лаврова про то, что НАТО представляет собой геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.
Ранее его хамский выпад высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что "Россия женского рода".
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