Депутат Госдумы Драпеко оценила решение Токаева "пощипать" олигархов в Казахстане
По её мнению, страна может серьёзно продвинуться вперёд в своём развитии, потому что на её территории начнётся бурный товарообмен.
Касым-Жомарт Токаев © ТАСС / Биятов Евгений
Депутат Госдумы Елена Драпеко оценила предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о взносах в специальный фонд со стороны олигархов и крупного бизнеса. Она считает, что в республике хватает богатеев, которых можно "пощипать" и тем самым дать мощный толчок росту общенационального благосостояния.
"Мне вообще понравилась его (Токаева. — Прим. Лайфа) речь. Я считаю, что если Токаеву удастся это сделать и его не сожрут, то Казахстан может серьёзно продвинуться вперёд в своём развитии, потому что на его территории начнётся бурный товарообмен", — сказала законодатель в беседе с РИА ФАН.
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При этом, чтобы инициатива работала действительно эффективно, в республике нужна реформа налогового законодательства, отметила она. Драпеко также добавила, что казахов очень много на мировых курортах: они покупают себе дорогие путёвки и дома, а некоторые приобретают и элитную недвижимость в Москве. Так что Токаеву есть кого "пощипать", заключила депутат.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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