Депутат Госдумы Драпеко оценила решение Токаева "пощипать" олигархов в Казахстане

Депутат Госдумы Елена Драпеко оценила предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о взносах в специальный фонд со стороны олигархов и крупного бизнеса. Она считает, что в республике хватает богатеев, которых можно "пощипать" и тем самым дать мощный толчок росту общенационального благосостояния.

"Мне вообще понравилась его (Токаева. — Прим. Лайфа) речь. Я считаю, что если Токаеву удастся это сделать и его не сожрут, то Казахстан может серьёзно продвинуться вперёд в своём развитии, потому что на его территории начнётся бурный товарообмен", — сказала законодатель в беседе с РИА ФАН.