Токаев: Благодаря Елбасы в Казахстане появилась прослойка богатых людей, пришло время отдать должное народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране создадут специальный фонд, который будет ежегодно пополняться крупными компаниями с большими доходами. Эти деньги, по словам Токаева, будут направлены на повышение качества жизни жителей республики.

"Благодаря первому президенту — Елбасы — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", — пояснил Токаев, выступая в Нижней палате парламента.