Токаев: Благодаря Елбасы в Казахстане появилась прослойка богатых людей, пришло время отдать должное народу
По его словам, в стране создадут специальный фонд, который будет ежегодно пополняться крупными компаниями.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране создадут специальный фонд, который будет ежегодно пополняться крупными компаниями с большими доходами. Эти деньги, по словам Токаева, будут направлены на повышение качества жизни жителей республики.
"Благодаря первому президенту — Елбасы — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", — пояснил Токаев, выступая в Нижней палате парламента.
Перечень компаний, которые будут участвовать в программе, и размер взносов будут определяться вместе с правительством. Токаев также призвал к участию жителей Казахстана, которые, "обладая огромными средствами, находятся в тени".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
Комментариев: 0