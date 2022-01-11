НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Токаев: Благодаря Елбасы в Казахстане появилась прослойка богатых людей, пришло время отдать должное народу

По его словам, в стране создадут специальный фонд, который будет ежегодно пополняться крупными компаниями.

11 января, 06:52
<p>Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране создадут специальный фонд, который будет ежегодно пополняться крупными компаниями с большими доходами. Эти деньги, по словам Токаева, будут направлены на повышение качества жизни жителей республики.

"Благодаря первому президенту — Елбасы — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", — пояснил Токаев, выступая в Нижней палате парламента.

Перечень компаний, которые будут участвовать в программе, и размер взносов будут определяться вместе с правительством. Токаев также призвал к участию жителей Казахстана, которые, "обладая огромными средствами, находятся в тени".

Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат чиновников и депутатов

Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат чиновников и депутатов

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1