После массовых беспорядков в Казахстане возбудили 388 уголовных дел

По фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов во время беспорядков в Казахстане возбуждено 388 уголовных дел. Об этом президенту республики Касым-Жомарту Токаеву рассказали в МВД.

Кроме того, за сутки на блокпостах в 11 населённых пунктах военнослужащие задержали 38 человек, у 23 из них обнаружено стрелковое и холодное оружие. За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлекли 2161 человека.