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После массовых беспорядков в Казахстане возбудили 388 уголовных дел

Также за нарушение режима чрезвычайного положения к ответственности привлекли 2161 человека.

11 января, 06:46

Площадь Республики в Алма-Ате. Кадр видео © Telegram / SHOT

По фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов во время беспорядков в Казахстане возбуждено 388 уголовных дел. Об этом президенту республики Касым-Жомарту Токаеву рассказали в МВД.

Кроме того, за сутки на блокпостах в 11 населённых пунктах военнослужащие задержали 38 человек, у 23 из них обнаружено стрелковое и холодное оружие. За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлекли 2161 человека.

Работники музея спасли 15 раненых военных во время беспорядков в Алма-Ате

Работники музея спасли 15 раненых военных во время беспорядков в Алма-Ате

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Точное число погибших до сих пор неизвестно.

Токаев: В беспорядках в Казахстане участвовали боевики из Афганистана и с Ближнего Востока

Токаев: В беспорядках в Казахстане участвовали боевики из Афганистана и с Ближнего Востока

Накануне в ходе внеочередного саммита ОДКБ президент Казахстана назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота. Он рассказал, что ещё в первые дни протестов требования митингующих были услышаны, однако ситуацией воспользовались злоумышленники, организовав массовые беспорядки. Токаев рассказал о бесчинствах экстремистов, которые отрезали головы и по ночам крали из моргов тела своих ликвидированных подельников.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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