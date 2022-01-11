После массовых беспорядков в Казахстане возбудили 388 уголовных дел
Также за нарушение режима чрезвычайного положения к ответственности привлекли 2161 человека.
Площадь Республики в Алма-Ате. Кадр видео © Telegram / SHOT
По фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов во время беспорядков в Казахстане возбуждено 388 уголовных дел. Об этом президенту республики Касым-Жомарту Токаеву рассказали в МВД.
Кроме того, за сутки на блокпостах в 11 населённых пунктах военнослужащие задержали 38 человек, у 23 из них обнаружено стрелковое и холодное оружие. За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлекли 2161 человека.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Точное число погибших до сих пор неизвестно.
Накануне в ходе внеочередного саммита ОДКБ президент Казахстана назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота. Он рассказал, что ещё в первые дни протестов требования митингующих были услышаны, однако ситуацией воспользовались злоумышленники, организовав массовые беспорядки. Токаев рассказал о бесчинствах экстремистов, которые отрезали головы и по ночам крали из моргов тела своих ликвидированных подельников.
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