Токаев рассказал о бесчинствах террористов: Отрезали головы, грабили морги
Глава государства указал на почерк определённой группы боевиков, которые действуют в республике.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © Twitter / Qasym-Jomart Toqayev
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном онлайн-саммите Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассказал о бесчинствах террористов в стране, которые по ночам крали из моргов тела своих ликвидированных в ходе спецоперации подельников. Он отметил, что государство было вынуждено принять беспрецедентные меры из-за развязанной против него войны.
"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана: неслучайно бандиты по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела с поля боя. Эта практика международных террористов известного происхождения. Таким образом они заметают свои следы", — сказал Токаев.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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