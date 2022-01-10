Токаев рассказал о бесчинствах террористов: Отрезали головы, грабили морги

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном онлайн-саммите Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассказал о бесчинствах террористов в стране, которые по ночам крали из моргов тела своих ликвидированных в ходе спецоперации подельников. Он отметил, что государство было вынуждено принять беспрецедентные меры из-за развязанной против него войны.

"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана: неслучайно бандиты по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела с поля боя. Эта практика международных террористов известного происхождения. Таким образом они заметают свои следы", — сказал Токаев.