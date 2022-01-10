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Токаев рассказал о бесчинствах террористов: Отрезали головы, грабили морги

Глава государства указал на почерк определённой группы боевиков, которые действуют в республике.

10 января, 07:50
<p>Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TokayevKZ/status/1405534765487247363/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Qasym-Jomart Toqayev</a></p>

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © Twitter / Qasym-Jomart Toqayev

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном онлайн-саммите Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассказал о бесчинствах террористов в стране, которые по ночам крали из моргов тела своих ликвидированных в ходе спецоперации подельников. Он отметил, что государство было вынуждено принять беспрецедентные меры из-за развязанной против него войны.

"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана: неслучайно бандиты по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела с поля боя. Эта практика международных террористов известного происхождения. Таким образом они заметают свои следы", — сказал Токаев.

Лидеры стран ОДКБ начали внеочередной онлайн-саммит по Казахстану с минуты молчания

Лидеры стран ОДКБ начали внеочередной онлайн-саммит по Казахстану с минуты молчания

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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