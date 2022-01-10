Лидеры стран ОДКБ начали внеочередной онлайн-саммит по Казахстану с минуты молчания
На сессию вынесен вопрос о ситуации в республике после массовых беспорядков и мерах по её нормализации.
Лидеры стран ОДКБ начали внеочередной онлайн-саммит по Казахстану с минуты молчания. Видео © LIFE
Стартовало внеочередное заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Онлайн-саммит проходит по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По предложению председательствующего в ОДКБ премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидеры начали встречу с минуты молчания.
На сессию вынесен вопрос о ситуации в Казахстане и мерах по её нормализации.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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