Полковник КНБ Казахстана Азамат Ибраев найден мёртвым во дворе своего дома
Подробностей гибели офицера не приводится.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Нур-Султане обнаружен мёртвым во дворе своего дома полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев. О смерти офицера сообщает пресс-служба ведомства.
"10 января во дворе его дома в Нур-Султане было обнаружено тело полковника КНБ Азамата Ибраева", — отметили в ведомстве и добавили, что по данному факту проводится расследование. Иных подробностей гибели офицера не приводится.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно: ранее сообщалось о 164 жертвах, однако Минздрав страны опроверг эти данные. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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