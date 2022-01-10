Полковник КНБ Казахстана Азамат Ибраев найден мёртвым во дворе своего дома

В Нур-Султане обнаружен мёртвым во дворе своего дома полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев. О смерти офицера сообщает пресс-служба ведомства.

"10 января во дворе его дома в Нур-Султане было обнаружено тело полковника КНБ Азамата Ибраева", — отметили в ведомстве и добавили, что по данному факту проводится расследование. Иных подробностей гибели офицера не приводится.