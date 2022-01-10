В Казахстане покончил с собой начальник Департамента полиции Сулейменов

По его данным, Сулейменов покончил с собой. Эту информацию подтвердили в департаменте полиции области. Что побудило генерала уйти из жизни, точно неизвестно. Однако, как сообщает телеграм-канал ORDA со ссылкой на журналиста Михаила Козачкова, после массовых беспорядков в Казахстане в отношении начальника ДП было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.