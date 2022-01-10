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В Казахстане покончил с собой начальник Департамента полиции Сулейменов

По информации журналистов, ему грозил трибунал по уголовному делу о массовых беспорядках.

10 января, 07:08
<p>Жанат Сулейменов © t.me / <a href="https://t.me/baigenews_kz/8224" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BaigeNews.kz</a></p>

Жанат Сулейменов © t.me / BaigeNews.kz

В Казахстане умер начальник Департамента полиции Жамбылской области, 59-летний генерал Жанат Сулейменов. Об этом сообщает телеграм-канал BaigeNews.kz.

По его данным, Сулейменов покончил с собой. Эту информацию подтвердили в департаменте полиции области. Что побудило генерала уйти из жизни, точно неизвестно. Однако, как сообщает телеграм-канал ORDA со ссылкой на журналиста Михаила Козачкова, после массовых беспорядков в Казахстане в отношении начальника ДП было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.

В Казахстане за участие в массовых беспорядках задержано почти 8 тысяч человек

В Казахстане за участие в массовых беспорядках задержано почти 8 тысяч человек

Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно: ранее сообщалось о 164 жертвах, однако Минздрав страны опроверг эти данные. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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