В центре Москвы водитель не справился с управлением и влетел в здание
О состоянии автомобилиста пока ничего не известно. На месте аварии работают оперативные службы.
Авария в центре Москвы © t.me / "Дептранс. Оперативно"
На 1-й Тверской Ямской улице в Москве водитель не справился с управлением и влетел в здание. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта столицы.
Сейчас на месте аварии работают городские оперативные службы. Движение в сторону центра затруднено. О состоянии автомобилиста пока ничего не известно. Детали произошедшего выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье два человека погибли в ДТП. Судя по кадрам, у одного из автомобилей пришлось срезать одну из дверей.
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