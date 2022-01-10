В центре Москвы водитель не справился с управлением и влетел в здание

На 1-й Тверской Ямской улице в Москве водитель не справился с управлением и влетел в здание. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

Сейчас на месте аварии работают городские оперативные службы. Движение в сторону центра затруднено. О состоянии автомобилиста пока ничего не известно. Детали произошедшего выясняются.