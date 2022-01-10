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В центре Москвы водитель не справился с управлением и влетел в здание

О состоянии автомобилиста пока ничего не известно. На месте аварии работают оперативные службы.

10 января, 06:47
<p>Авария в центре Москвы © t.me /<a href="https://t.me/DtOperativno/6353" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Дептранс. Оперативно</a>"</p>

Авария в центре Москвы © t.me / "Дептранс. Оперативно"

На 1-й Тверской Ямской улице в Москве водитель не справился с управлением и влетел в здание. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

Сейчас на месте аварии работают городские оперативные службы. Движение в сторону центра затруднено. О состоянии автомобилиста пока ничего не известно. Детали произошедшего выясняются.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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