Два человека погибли в ДТП в Подмосковье. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Два человека погибли и ещё двое пострадали в ДТП на 60-м километре Симферопольского шоссе в Подмосковье. Об этом Лайфу сообщил источник.

На месте продолжают работать экстренные службы. Судя по кадрам с места происшествия, которые попали в наше распоряжение, у одной из пострадавших машин пришлось срезать заднюю пассажирскую дверь.