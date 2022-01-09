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Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

На месте продолжают работу экстренные службы. Судя по кадрам, у одного из автомобилей пришлось срезать одну из дверей.

9 января, 14:57
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© LIFE

Два человека погибли в ДТП в Подмосковье. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Два человека погибли и ещё двое пострадали в ДТП на 60-м километре Симферопольского шоссе в Подмосковье. Об этом Лайфу сообщил источник.

На месте продолжают работать экстренные службы. Судя по кадрам с места происшествия, которые попали в наше распоряжение, у одной из пострадавших машин пришлось срезать заднюю пассажирскую дверь.

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Ранее Лайф рассказывал, что два подростка и один взрослый погибли в ДТП в Ульяновской области. Сообщалось, что ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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