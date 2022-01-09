Два человека погибли в ДТП в Подмосковье
На месте продолжают работу экстренные службы. Судя по кадрам, у одного из автомобилей пришлось срезать одну из дверей.
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Два человека погибли и ещё двое пострадали в ДТП на 60-м километре Симферопольского шоссе в Подмосковье. Об этом Лайфу сообщил источник.
На месте продолжают работать экстренные службы. Судя по кадрам с места происшествия, которые попали в наше распоряжение, у одной из пострадавших машин пришлось срезать заднюю пассажирскую дверь.
Ранее Лайф рассказывал, что два подростка и один взрослый погибли в ДТП в Ульяновской области. Сообщалось, что ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести.
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