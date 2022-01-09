Новоиспечённый министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, который вступил в должность 17 декабря, заявил, что намерен искать путь разморозки отношений с Россией. Такое заявление политик сделал, выступая в передаче "Вопросы Вацлава Моравца" телеканала СТ24.

"Мы будем искать путь, как разморозить чешско-российские [отношения]. Для этого потребуется время и терпение. Их нужно нормализовать, сейчас они очень плохие. Мы в России включены в список недружественных государств. Это нехорошая ситуация в долгосрочной перспективе", — заявил Липавский.