"Потребуется время и терпение": Глава МИД Чехии Липавский заявил о желании найти путь для разморозки отношений с РФ
Министр отметил, что в последние 10 лет Прага и Москва обмениваются только дипломатическими нотами. По его мнению, политики двух государств должны возобновить очные консультации.
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Новоиспечённый министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, который вступил в должность 17 декабря, заявил, что намерен искать путь разморозки отношений с Россией. Такое заявление политик сделал, выступая в передаче "Вопросы Вацлава Моравца" телеканала СТ24.
"Мы будем искать путь, как разморозить чешско-российские [отношения]. Для этого потребуется время и терпение. Их нужно нормализовать, сейчас они очень плохие. Мы в России включены в список недружественных государств. Это нехорошая ситуация в долгосрочной перспективе", — заявил Липавский.
Министр отметил, что в последние десять лет Прага и Москва обмениваются только дипломатическими нотами. По его мнению, политики двух государств должны возобновить очные консультации, чтобы впредь не допускать каких-либо недоразумений в отношениях.
Правительство Чехии подало в отставку после победы оппозиции на парламентских выборах. В конце ноября президент Милош Земан назначил новым премьером страны лидера выигравшей октябрьские выборы в парламент либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу, а 17 декабря утвердил весь состав нового правительства, которое располагает в парламенте большинством в 108 мандатов из 200.
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