Блинкен осудил приказ Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие

"Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику. Я говорил по телефону с главой МИД Казахстана несколько дней назад, властям Казахстана следует решать проблемы, с которыми они сталкиваются, мирно и гарантировать защиту прав тех, кто мирно протестует", — заявил дипломат в интервью телеканалу CNN.