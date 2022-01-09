Блинкен осудил приказ Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие
Напомним, на заседании контртеррористического штаба казахстанский лидер поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков".
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Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение по всем, кто не сложит оружие.
"Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику. Я говорил по телефону с главой МИД Казахстана несколько дней назад, властям Казахстана следует решать проблемы, с которыми они сталкиваются, мирно и гарантировать защиту прав тех, кто мирно протестует", — заявил дипломат в интервью телеканалу CNN.
8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба, на котором поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков". Он также отдал приказ военным открывать огонь на поражение без предупреждения.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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