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Блинкен осудил приказ Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие

Напомним, на заседании контртеррористического штаба казахстанский лидер поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков".

9 января, 14:51
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAST IRHAM</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение по всем, кто не сложит оружие.

"Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику. Я говорил по телефону с главой МИД Казахстана несколько дней назад, властям Казахстана следует решать проблемы, с которыми они сталкиваются, мирно и гарантировать защиту прав тех, кто мирно протестует", — заявил дипломат в интервью телеканалу CNN.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба, на котором поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков". Он также отдал приказ военным открывать огонь на поражение без предупреждения.

Лайф снял улицы Алма-Аты после протестов

Лайф снял улицы Алма-Аты после протестов

Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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