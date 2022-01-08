Общенациональный траур объявлен в Казахстане 10 января в память о жертвах беспорядков
Общее количество погибших на данный момент неизвестно. МВД сообщало о 18 жертвах среди силовиков, некоторые из них были найдены обезглавленными.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур по жертвам прошедших в стране беспорядков. Об этом в субботу сообщил его пресс-секретарь.
"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", а накануне мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева. Общее число жертв беспорядков неизвестно.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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