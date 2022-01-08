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В Казахстан прибыли дополнительные миротворческие силы России из подразделений ВДВ

Их основной задачей станет охрана важных государственных и военных объектов в республике и помощь силам правопорядка.

8 января, 07:58

Фото © Министерство обороны РФ

Прибытие дополнительных миротворческих сил из России в Казахстан © Министерство обороны РФ

Российские подразделения ВДВ в составе миротворческих сил ОДКБ со штатной техникой и вооружением прибыли на аэродромы Жетыген и Алматы в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, их основной задачей станет охрана важных государственных и военных объектов и оказание содействия силам правопорядка.

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В Алма-Ату прибыли ещё девять Ил-76 с российскими миротворцами из миссии ОДКБ

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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