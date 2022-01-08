В Казахстан прибыли дополнительные миротворческие силы России из подразделений ВДВ
Их основной задачей станет охрана важных государственных и военных объектов в республике и помощь силам правопорядка.
Фото © Министерство обороны РФ
Прибытие дополнительных миротворческих сил из России в Казахстан © Министерство обороны РФ
Российские подразделения ВДВ в составе миротворческих сил ОДКБ со штатной техникой и вооружением прибыли на аэродромы Жетыген и Алматы в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"Продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, их основной задачей станет охрана важных государственных и военных объектов и оказание содействия силам правопорядка.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0