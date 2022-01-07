В Алма-Ату прибыли ещё девять Ил-76 с российскими миротворцами из миссии ОДКБ
Военные окажут содействие местным правоохранительным органам в стабилизации ситуации, а также обеспечат охрану государственных и военных объектов в городе.
Российские военные из миссии ОДКБ прибыли в аэропорт Алма-Аты. Кадр из видео © Минобороны РФ
Российские военные из миссии ОДКБ прибыли в аэропорт Алма-Аты. © Минобороны РФ
Самолёты с российскими миротворцами из сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и военной техникой приземлились в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
В ведомстве отметили, что на территорию Казахстана прибыли сразу девять самолётов Ил-76. Отметим, что российский миротворческий контингент окажет содействие местным правоохранительным органам в стабилизации ситуации, а также обеспечит охрану государственных и военных объектов в городе.
Ранее сообщалось, что парламент Киргизии одобрил отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан. Так, в республику, где бушуют протесты, в общей сложности Бишкек направит 150 военнослужащих, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники. Отметим, что миротворцы ОДКБ уже помогают правоохранителям Казахстана поддерживать правопорядок. Как ранее писал Лайф, под контроль удалось взять аэропорт Алма-Аты, под охрану взяты Генеральное консульство РФ и другие важные объекты.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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