В Алма-Ату прибыли ещё девять Ил-76 с российскими миротворцами из миссии ОДКБ

Российские военные из миссии ОДКБ прибыли в аэропорт Алма-Аты. © Минобороны РФ

Самолёты с российскими миротворцами из сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и военной техникой приземлились в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что на территорию Казахстана прибыли сразу девять самолётов Ил-76. Отметим, что российский миротворческий контингент окажет содействие местным правоохранительным органам в стабилизации ситуации, а также обеспечит охрану государственных и военных объектов в городе.