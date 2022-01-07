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"Зенит" объявил об уходе защитника Мамманы

Аргентинца покупали из французского "Лиона" за 16 миллионов евро.

7 января, 10:55

Фото © ФК "Зенит" / Евгений Васильев

Питерский "Зенит" объявил об уходе из команды аргентинского защитника Эмануэля Мамманы. Сообщение опубликовано на сайте сине-бело-голубых.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Эмануэля Мамману за время, проведённое в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!" говорится в сообщении.

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Отметим, что Маммана стал игроком "Зенита" в 2017 году, перейдя из "Лиона" за 16 миллионов евро. За это время он успел сыграть 41 матч в составе клуба из Петербурга.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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