"Зенит" объявил об уходе защитника Мамманы

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Эмануэля Мамману за время, проведённое в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере ! " — говорится в сообщении.

Отметим, что Маммана стал игроком "Зенита" в 2017 году, перейдя из "Лиона" за 16 миллионов евро. За это время он успел сыграть 41 матч в составе клуба из Петербурга.