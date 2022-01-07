"Зенит" объявил об уходе защитника Мамманы
Аргентинца покупали из французского "Лиона" за 16 миллионов евро.
Фото © ФК "Зенит" / Евгений Васильев
Питерский "Зенит" объявил об уходе из команды аргентинского защитника Эмануэля Мамманы. Сообщение опубликовано на сайте сине-бело-голубых.
"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Эмануэля Мамману за время, проведённое в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении.
Отметим, что Маммана стал игроком "Зенита" в 2017 году, перейдя из "Лиона" за 16 миллионов евро. За это время он успел сыграть 41 матч в составе клуба из Петербурга.
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