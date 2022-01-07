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Бразильский футболист Коутиньо перешёл в "Астон Виллу" из "Барселоны"

В Британию он прилетит в ближайшие 48 часов после того, как получит разрешение на работу.

7 января, 10:39
<p>Фото © ТАСС / EPA / PHILIPP GUELLAND</p>

Фото © ТАСС / EPA / PHILIPP GUELLAND

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в английской "Астон Вилле". По информации клуба из Бирмингема, команды согласовали аренду игрока до конца сезона.

Соглашение также включает возможность полноценного выкупа игрока "Астон Виллой". Добавим, что Коутиньо будет представлен в ближайшие 48 часов после того, как пройдёт медосмотр и получит разрешение на работу.

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До "Барселоны" Коутиньо выступал в другой английской команде — "Ливерпуле". Его трансфер обошёлся каталонцам в 135 миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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