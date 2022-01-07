Бразильский футболист Коутиньо перешёл в "Астон Виллу" из "Барселоны"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в английской "Астон Вилле". По информации клуба из Бирмингема, команды согласовали аренду игрока до конца сезона.

Соглашение также включает возможность полноценного выкупа игрока "Астон Виллой". Добавим, что Коутиньо будет представлен в ближайшие 48 часов после того, как пройдёт медосмотр и получит разрешение на работу.