Бразильский футболист Коутиньо перешёл в "Астон Виллу" из "Барселоны"
В Британию он прилетит в ближайшие 48 часов после того, как получит разрешение на работу.
Фото © ТАСС / EPA / PHILIPP GUELLAND
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в английской "Астон Вилле". По информации клуба из Бирмингема, команды согласовали аренду игрока до конца сезона.
Соглашение также включает возможность полноценного выкупа игрока "Астон Виллой". Добавим, что Коутиньо будет представлен в ближайшие 48 часов после того, как пройдёт медосмотр и получит разрешение на работу.
До "Барселоны" Коутиньо выступал в другой английской команде — "Ливерпуле". Его трансфер обошёлся каталонцам в 135 миллионов евро.
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