"Краснодар" предложил пост главного тренера бывшему наставнику "Лейпцига" Маршу

"Краснодар" провёл переговоры с американским тренером Джесси Маршем. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на немецкий источник, близкий к 48-летнему специалисту.

"Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер ещё не дал", — рассказал источник.

На посту главного тренера "Краснодара" Марш может заменить Виктора Гончаренко, отправленного в отставку накануне. Белорусский наставник возглавлял команду с апреля 2021 года.