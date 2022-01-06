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"Краснодар" предложил пост главного тренера бывшему наставнику "Лейпцига" Маршу

Накануне было объявлено об отставке Виктора Гончаренко, возглавлявшего команду с апреля 2021 года.

6 января, 15:06
<p>Фото © ФК "Зальцбург"</p>

Фото © ФК "Зальцбург"

"Краснодар" провёл переговоры с американским тренером Джесси Маршем. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на немецкий источник, близкий к 48-летнему специалисту.

"Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер ещё не дал", — рассказал источник.

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На посту главного тренера "Краснодара" Марш может заменить Виктора Гончаренко, отправленного в отставку накануне. Белорусский наставник возглавлял команду с апреля 2021 года.

Последним местом работы Марша был "Лейпциг", который он покинул в начале декабря. Его место в немецком клубе занял бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско. Ранее представитель США также руководил австрийским "Зальцбургом", американским клубом "Нью-Йорк Ред Буллз" и канадским "Монреаль Импакт".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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