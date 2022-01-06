Главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола заразился коронавирусом
Из-за болезни он пропустит матч 1/32 финала Кубка Англии против команды третьего дивизиона "Суиндон Таун".
Фото © ФК "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Также коронавирусом заразился помощник Гвардиолы — Хуанма Лильо. Оба испанских специалиста изолированы.
В пятницу, 7 января, Гвардиола и Лильо пропустят матч 1/32 финала Кубка Англии против клуба третьего дивизиона "Суиндон Таун". Руководить командой в этой встрече будет другой ассистент Гвардиолы Родольфо Боррель.
В середине декабря Гвардиола сдал сомнительный тест на CoViD-19. Повторный тест тогда принёс отрицательный результат на инфекцию.
На данный момент из-за коронавируса в "Манчестер Сити" изолирован 21 человек. Болеют семь футболистов и 14 сотрудников клуба.
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