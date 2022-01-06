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Главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола заразился коронавирусом

Из-за болезни он пропустит матч 1/32 финала Кубка Англии против команды третьего дивизиона "Суиндон Таун".

6 января, 13:42
<p>Фото © ФК "Манчестер Сити"</p>

Фото © ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Также коронавирусом заразился помощник Гвардиолы — Хуанма Лильо. Оба испанских специалиста изолированы.

В пятницу, 7 января, Гвардиола и Лильо пропустят матч 1/32 финала Кубка Англии против клуба третьего дивизиона "Суиндон Таун". Руководить командой в этой встрече будет другой ассистент Гвардиолы Родольфо Боррель.

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В середине декабря Гвардиола сдал сомнительный тест на CoViD-19. Повторный тест тогда принёс отрицательный результат на инфекцию.

На данный момент из-за коронавируса в "Манчестер Сити" изолирован 21 человек. Болеют семь футболистов и 14 сотрудников клуба.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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