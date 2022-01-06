Главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола заразился коронавирусом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Также коронавирусом заразился помощник Гвардиолы — Хуанма Лильо. Оба испанских специалиста изолированы.

В пятницу, 7 января, Гвардиола и Лильо пропустят матч 1/32 финала Кубка Англии против клуба третьего дивизиона "Суиндон Таун". Руководить командой в этой встрече будет другой ассистент Гвардиолы Родольфо Боррель.

В середине декабря Гвардиола сдал сомнительный тест на CoViD-19. Повторный тест тогда принёс отрицательный результат на инфекцию.