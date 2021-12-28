Миллиард евро отступных: Футболист "Манчестер Сити" Торрес перешёл в "Барселону"
Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года.
Фото © ФК "Барселона"
Полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес продолжит карьеру в "Барселоне". Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
Контракт 21-летнего футболиста с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2027 года. Отступные за испанского хавбека составят миллиард евро.
Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" заплатит за Торреса 55 миллионов евро. Ещё десять миллионов "Манчестер Сити" может получить в виде бонусов за различные достижения игрока в новой команде.
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Торрес выступал за английский клуб с августа 2020 года — после перехода из "Валенсии". В составе "Манчестер Сити" он провёл 43 матча, забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи.
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