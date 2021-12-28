Полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес продолжит карьеру в "Барселоне". Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Контракт 21-летнего футболиста с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2027 года. Отступные за испанского хавбека составят миллиард евро.

Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" заплатит за Торреса 55 миллионов евро. Ещё десять миллионов "Манчестер Сити" может получить в виде бонусов за различные достижения игрока в новой команде.