"Манчестер Сити" дома разгромил "Лестер" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу со счётом 6:3. Встреча состоялась на стадионе "Этихад".

Уже к 25-й минуте хозяева забили в ворота датского вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля четыре гола. В составе "горожан" отличились бельгиец Кевин Де Брёйне, алжирец Рияд Махрез, немец Илкай Гюндоган и англичанин Рахим Стерлинг.

После перерыва "Лестер" отошёл от нокдауна и к середине второго тайма сократил отставание до минимума. Неудержим был бывший нападающий "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо. Он забил гол, а также ассистировал Джеймсу Мэддисону и Адемоле Лукману.

Пропустив три мяча подряд, подопечные Хосепа Гвардиолы собрались и довели матч до победы. Сначала Эмерик Ляпорт точно пробил головой после подачи Мареза с углового, а уже в концовке окончательный результат установил Стерлинг, оформивший дубль.

"Манчестер Сити" набрал 47 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. "Лестер" с 22 баллами идёт на десятой позиции.