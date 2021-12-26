Рождественский триллер: "Манчестер Сити" забил "Лестеру" четыре гола за 25 минут, но чуть не упустил победу
Команда Хосепа Гвардиолы набрала 47 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице.
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"Манчестер Сити" дома разгромил "Лестер" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу со счётом 6:3. Встреча состоялась на стадионе "Этихад".
Уже к 25-й минуте хозяева забили в ворота датского вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля четыре гола. В составе "горожан" отличились бельгиец Кевин Де Брёйне, алжирец Рияд Махрез, немец Илкай Гюндоган и англичанин Рахим Стерлинг.
После перерыва "Лестер" отошёл от нокдауна и к середине второго тайма сократил отставание до минимума. Неудержим был бывший нападающий "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо. Он забил гол, а также ассистировал Джеймсу Мэддисону и Адемоле Лукману.
Пропустив три мяча подряд, подопечные Хосепа Гвардиолы собрались и довели матч до победы. Сначала Эмерик Ляпорт точно пробил головой после подачи Мареза с углового, а уже в концовке окончательный результат установил Стерлинг, оформивший дубль.
"Манчестер Сити" набрал 47 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. "Лестер" с 22 баллами идёт на десятой позиции.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 19-й тур
"Манчестер Сити" — "Лестер" — 6:3
Голы: Де Брёйне 5' (1:0), Махрез, с пенальти 14' (2:0), Гюндоган 21' (3:0), Стерлинг, с пенальти 25' (4:0), Мэддисон 55' (4:1), Лукман 59' (4:2), Ихеаначо 65' (4:3), Ляпорт 69' (5:3), Стерлинг 87' (6:3)
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