ЦСКА и минское "Динамо" забросили десять шайб на двоих в матче КХЛ

Московский ЦСКА на своей площадке победил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

По ходу встречи белорусский клуб дважды был впереди, но удержать преимущество не смог. В составе армейцев по шайбе забросили Матвей Гуськов, Лукас Валльмарк, Артём Блажиевский, Павел Карнаухов, Даррен Диц и Владислав Каменев.

У минчан дубль оформил Илья Усов. По голу в активе его партнёров по команде Сергея Сапего и Маттиаса Теденбю.

ЦСКА набрал 58 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команду Сергея Фёдорова опережает только петербургский СКА, у которого 60 баллов. Минское "Динамо" с 48 очками идёт на восьмой позиции.