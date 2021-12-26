ЦСКА и минское "Динамо" забросили десять шайб на двоих в матче КХЛ
В составе армейцев по голу забили Матвей Гуськов, Лукас Валльмарк, Артём Блажиевский, Павел Карнаухов, Даррен Диц и Владислав Каменев.
Фото © ХК ЦСКА
Московский ЦСКА на своей площадке победил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.
По ходу встречи белорусский клуб дважды был впереди, но удержать преимущество не смог. В составе армейцев по шайбе забросили Матвей Гуськов, Лукас Валльмарк, Артём Блажиевский, Павел Карнаухов, Даррен Диц и Владислав Каменев.
У минчан дубль оформил Илья Усов. По голу в активе его партнёров по команде Сергея Сапего и Маттиаса Теденбю.
ЦСКА набрал 58 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команду Сергея Фёдорова опережает только петербургский СКА, у которого 60 баллов. Минское "Динамо" с 48 очками идёт на восьмой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — "Динамо" Мн — 6:4
Шайбы: Гуськов 3' (1:0), Сапего 9' (1:1), Усов 11' (1:2), Валльмарк 25' (2:2), Усов 26' (2:3), Блажиевский 27' (3:3), Карнаухов 40' (4:3), Диц 50' (5:3), Теденбю 58' (5:4), Каменев 58' (6:4)
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