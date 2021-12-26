Фигуристки Медведева и Загитова выступили с показательными номерами на чемпионате России

Победительница Олимпиады-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступили с показательными номерами на первенстве России. Турнир прошёл на льду спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Загитова откаталась под песню "Я" российской певицы Манижи. На прыжковых элементах фигуристка сделала "бабочки".

Медведева исполнила номер на тему Alegria из шоу Cirque du Soleil. Во время проката она исполнила тройной сальхов.

В женском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге победила Камила Валиева, получившая оценки выше мирового рекорда. Серебряную медаль выиграла Александра Трусова, третьей стала Анна Щербакова.