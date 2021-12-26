Украинский боксёр Ломаченко отправил золотые олимпийские медали в Россию
На профессиональном ринге он провёл 18 поединков, в которых одержал 16 побед.
Фото © Instagram / lomachenkovasiliy
Украинский боксёр Василий Ломаченко отправил свои золотые олимпийские медали в Россию, чтобы сделать из них подарок для своего отца. Об этом сообщается в инстаграме костромской мастерской "Крестик резной", которая получила награды.
Из переданных спортсменом медалей ювелиры сделали нательный крест. Отец боксёра Анатолий Ломаченко, отметивший в декабре 57-й день рождения, занимается тренерской деятельностью.
"Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в мировую историю спорта. Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека — отца!" — говорится в подписи к размещённому в "Инстаграме" ролику.
Василий Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион. Он побеждал на Играх в 2008 году в Пекине и в 2012-м в Лондоне. На профессиональном ринге украинец выиграл 16 боёв из 18. В ходе карьеры он владел чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO и WBC в различных весовых категориях.
Комментариев: 0