Украинский боксёр Ломаченко отправил золотые олимпийские медали в Россию

Украинский боксёр Василий Ломаченко отправил свои золотые олимпийские медали в Россию, чтобы сделать из них подарок для своего отца. Об этом сообщается в инстаграме костромской мастерской "Крестик резной", которая получила награды.

Из переданных спортсменом медалей ювелиры сделали нательный крест. Отец боксёра Анатолий Ломаченко, отметивший в декабре 57-й день рождения, занимается тренерской деятельностью.

"Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в мировую историю спорта. Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека — отца!" — говорится в подписи к размещённому в "Инстаграме" ролику.