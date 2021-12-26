Российская фигуристка получила разрешение выступать за сборную Италии
Она переехала на Апеннины ещё летом, но выйти на лёд в составе новой команды сможет только в следующем сезоне.
Спортсменка Мария Талалайкина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Мария Талалайкина получила разрешение выступать за сборную Италии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Соответствующее решение было принято в ходе воскресного заседания исполкома ФФККР в Санкт-Петербурге. Талалайкина переехала на Апеннины ещё летом и всё это время ждала возможности сменить спортивное гражданство.
"В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года", — заявил Коган.
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Талалайкиной 19 лет. В 2020 году она выиграла бронзовую медаль в финале Кубка России, а в прошлом сезоне стала девятой на национальном первенстве.
Ранее Лайф сообщал, что российская фигуристка Анастасия Губанова начала выступления за сборную Грузии. В начале декабря она выиграла турнир "Золотой конёк" в Загребе, входящий в серию "Челленджер".
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