Российская фигуристка получила разрешение выступать за сборную Италии

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Мария Талалайкина получила разрешение выступать за сборную Италии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Соответствующее решение было принято в ходе воскресного заседания исполкома ФФККР в Санкт-Петербурге. Талалайкина переехала на Апеннины ещё летом и всё это время ждала возможности сменить спортивное гражданство.

"В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года", — заявил Коган.

Талалайкиной 19 лет. В 2020 году она выиграла бронзовую медаль в финале Кубка России, а в прошлом сезоне стала девятой на национальном первенстве.