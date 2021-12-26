Биатлонист Поршнев победил в спринте на "Ижевской винтовке"

Биатлонист Никита Поршнев выиграл спринтерскую гонку на турнире "Ижевская винтовка", который проходит в столице Удмуртии. Соревнования являются этапом Кубка России.

Поршнев закрыл все мишени и преодолел дистанцию за 29 минут 24,9 секунды. Вторым стал Рустам Каюмов, с одним промахом отставший на 15 секунд. Третье место занял Михаил Бурундуков (без промахов, +17,0 секунды).

Выступавший в нынешнем сезоне на Кубке мира Евгений Гараничев показал четвёртый результат. С одним промахом он проиграл Поршневу 28,1 секунды.