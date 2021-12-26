Биатлонист Поршнев победил в спринте на "Ижевской винтовке"
Ранее у женщин в аналогичной гонке лучший результат показала Виктория Сливко.
Российский спортсмен Никита Поршнев. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Биатлонист Никита Поршнев выиграл спринтерскую гонку на турнире "Ижевская винтовка", который проходит в столице Удмуртии. Соревнования являются этапом Кубка России.
Поршнев закрыл все мишени и преодолел дистанцию за 29 минут 24,9 секунды. Вторым стал Рустам Каюмов, с одним промахом отставший на 15 секунд. Третье место занял Михаил Бурундуков (без промахов, +17,0 секунды).
Выступавший в нынешнем сезоне на Кубке мира Евгений Гараничев показал четвёртый результат. С одним промахом он проиграл Поршневу 28,1 секунды.
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Ранее Лайф сообщал, что у женщин две победы подряд на "Ижевской винтовке" одержала Виктория Сливко. Она последовательно выиграла индивидуальную гонку и спринт.
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