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СМИ: Семак не заинтересован в продлении контракта Дзюбы с "Зенитом"

Накануне появилась информация о том, что нападающий может в ближайшее время перейти в казанский "Зенит".

26 декабря, 09:13

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, игрок "Зенита" Артём Дзюба. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Олег Бухарев

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не заинтересован в подписании нового контракта с нападающим команды Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

"Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось", рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Накануне СМИ сообщили, что казанский "Рубин" ведёт переговоры с "Зенитом" о трансфере Дзюбы. Позднее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.

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Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе команды 33-летний форвард трижды побеждал в чемпионате России.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 17 матчей в РПЛ, забил десять мячей и сделал пять результативных передач. В списке лучших бомбардиров он уступает только форварду "Уфы" Гамиду Агаларову, у которого 13 голов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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