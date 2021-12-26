СМИ: Семак не заинтересован в продлении контракта Дзюбы с "Зенитом"
Накануне появилась информация о том, что нападающий может в ближайшее время перейти в казанский "Зенит".
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, игрок "Зенита" Артём Дзюба. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Олег Бухарев
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не заинтересован в подписании нового контракта с нападающим команды Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
"Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось", — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Накануне СМИ сообщили, что казанский "Рубин" ведёт переговоры с "Зенитом" о трансфере Дзюбы. Позднее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.
Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе команды 33-летний форвард трижды побеждал в чемпионате России.
В нынешнем сезоне Дзюба провёл 17 матчей в РПЛ, забил десять мячей и сделал пять результативных передач. В списке лучших бомбардиров он уступает только форварду "Уфы" Гамиду Агаларову, у которого 13 голов.
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