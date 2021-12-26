СМИ: Семак не заинтересован в продлении контракта Дзюбы с "Зенитом"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не заинтересован в подписании нового контракта с нападающим команды Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

"Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось", — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе команды 33-летний форвард трижды побеждал в чемпионате России.