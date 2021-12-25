Гендиректор "Зенита" Медведев опроверг сообщения о возможном переходе Дзюбы в "Рубин"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал слухами появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы в казанский "Рубин".

Ранее СМИ сообщили, что "Рубин" и "Зенит" якобы провели переговоры о переходе Дзюбы. Также утверждалось, что в случае ухода форварда его место в линии нападения сине-бело-голубых может занять лучший бомбардир самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев.

"Это всё слухи, никаких переговоров нет", — сказал Медведев в беседе с РИА "Новости".

Дзюба играет за "Зенит" с 2015 года. В составе команды 33-летний нападающий трижды побеждал в чемпионате России. Всего в форме за "Зенита" игрок провёл 234 матча, в которых забил 105 мячей.