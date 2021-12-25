НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гендиректор "Зенита" Медведев опроверг сообщения о возможном переходе Дзюбы в "Рубин"

Один из самых известных российских футболистов выступает за клуб из Северной столицы с 2015 года.

25 декабря, 20:25
<p>Артём Дзюба © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKuR8DWhMu7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artem.dzyuba</a></p>

Артём Дзюба © Instagram / artem.dzyuba

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал слухами появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы в казанский "Рубин".

Ранее СМИ сообщили, что "Рубин" и "Зенит" якобы провели переговоры о переходе Дзюбы. Также утверждалось, что в случае ухода форварда его место в линии нападения сине-бело-голубых может занять лучший бомбардир самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев.

"Дни сочтены": Волейболист Спиридонов предсказал, где может продолжить карьеру Дзюба

"Дни сочтены": Волейболист Спиридонов предсказал, где может продолжить карьеру Дзюба

"Это всё слухи, никаких переговоров нет", — сказал Медведев в беседе с РИА "Новости".

Дзюба играет за "Зенит" с 2015 года. В составе команды 33-летний нападающий трижды побеждал в чемпионате России. Всего в форме за "Зенита" игрок провёл 234 матча, в которых забил 105 мячей.

"Не от меня зависит": Дзюба заявил, что хотел бы ещё сыграть за сборную России

"Не от меня зависит": Дзюба заявил, что хотел бы ещё сыграть за сборную России

В списке лучших бомбардиров нынешнего сезона в РПЛ Дзюба уступает только форварду "Уфы" Гамиду Агаларову, у которого 13 голов. В 17 матчах Артём забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Дзюба раскритиковал футбольных болельщиков, отметив, что они "неблагодарный народ".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1