Нападающий "Зенита" раскритиковал футбольных болельщиков, а также журналистов. Заявление он сделал в эфире шоу "Больше спорта".

"Болельщики — неблагодарный народ. Всё, что не прощалось Черчесову, то же самое прощается… другим тренерам", — заявил Дзюба.

Говоря о журналистах, форвард заметил, что зачастую они необоснованно критикуют и хвалят футболистов, отмечая, что они провели "великолепный матч", только если забили.

"Вообще говорят, что у нас плохой футбол. А что, журналисты у нас какие-то космические, всё остальное вокруг космическое?" — добавил Дзюба.