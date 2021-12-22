"Неблагодарный народ": Дзюба раскритиковал футбольных болельщиков
Ранее нападающий заявил, что готов примириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Фото © РФС / Михаил Шапаев
Нападающий "Зенита" раскритиковал футбольных болельщиков, а также журналистов. Заявление он сделал в эфире шоу "Больше спорта".
"Болельщики — неблагодарный народ. Всё, что не прощалось Черчесову, то же самое прощается… другим тренерам", — заявил Дзюба.
Говоря о журналистах, форвард заметил, что зачастую они необоснованно критикуют и хвалят футболистов, отмечая, что они провели "великолепный матч", только если забили.
"Вообще говорят, что у нас плохой футбол. А что, журналисты у нас какие-то космические, всё остальное вокруг космическое?" — добавил Дзюба.
"Зачем вообще тему поднимать": Мостовой призвал спокойнее относиться к заявлениям Дзюбы о готовности вернуться в сборную
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба заявил о готовности вернуться в сборную России и наладить отношения с её главным тренером Валерием Карпиным.
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