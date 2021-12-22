Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своих отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой в разные периоды их совместной работы.

По словам Тутберидзе, у неё были родительские отношения с Медведевой, так как в какие-то моменты спортсменка нуждалась в тренере и её помощи.

"Настолько она где-то нуждалась во мне, я её воспитывала, учила, как краситься, одеваться, вести себя, как реагировать на какие-то шутки. В какой-то момент этот конфликт отцов и детей у неё со мной произошёл, поэтому, если честно, стараюсь не приближать больше. Как смирилась с её уходом? Она ушла, у меня не было выбора", — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.