"Стараюсь не приближать больше": Тутберидзе рассказала о родительских отношениях с фигуристкой Медведевой
При этом специалисту не обидно, что в своё время фигуристка ушла от неё к канадцу Брайану Орсеру.
Фигуристка Евгения Медведева и тренер Этери Тутберидзе. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своих отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой в разные периоды их совместной работы.
По словам Тутберидзе, у неё были родительские отношения с Медведевой, так как в какие-то моменты спортсменка нуждалась в тренере и её помощи.
"Настолько она где-то нуждалась во мне, я её воспитывала, учила, как краситься, одеваться, вести себя, как реагировать на какие-то шутки. В какой-то момент этот конфликт отцов и детей у неё со мной произошёл, поэтому, если честно, стараюсь не приближать больше. Как смирилась с её уходом? Она ушла, у меня не было выбора", — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.
Тренер заметила, что уход Медведевой к Брайану Орсеру не был обидным для неё. Добавим, что фигуристка работала с Тутберидзе с 2007 по 2018 год, однако позже ушла к канадскому тренеру, но уже через два года вернулась обратно в "Хрустальный".
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