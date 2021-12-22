"Большая перемена в моей жизни": Футболистка сборной России стала игроком лондонского "Челси"
Спортсменка отметила, что хочет продолжать развиваться и достигать новых высот в клубе.
Фото © chelseafc.com
Футболистка женской сборной России Алсу Абдуллина перешла из московского "Локомотива" в лондонский "Челси", сообщает пресс-служба синих.
"Я счастлива присоединиться к "Челси". Это большая перемена в моей жизни, новый вызов. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды, в которой так много замечательных игроков. Хочу продолжать развиваться как игрок и прогрессировать в Лондоне. Хочу помочь команде выиграть как можно больше трофеев", — заявила Абдуллина.
Добавим, что в прошлом сезоне Абдуллина провела 30 матчей в чемпионате России, в которых отметилась пятью забитыми голами и пятью результативными передачами.
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