"Я счастлива присоединиться к "Челси". Это большая перемена в моей жизни, новый вызов. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды, в которой так много замечательных игроков. Хочу продолжать развиваться как игрок и прогрессировать в Лондоне. Хочу помочь команде выиграть как можно больше трофеев", — заявила Абдуллина.