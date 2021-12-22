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В Москве украли внедорожник фигуристки Климовой

Найти виновника происшествия не составило труда, ведь он сам написал девушке письмо на электронную почту.

22 декабря, 13:38

Фото © KP.RU

Известная в Финляндии фигуристка российского происхождения Оксана Климова стала жертвой ограбления. Как сообщает kp.ru, у спортсменки в Москве украли её внедорожник.

Однако дело оказалось достаточно нетипичным. Как выяснилось позже, машину забрал супруг фигуристки — заместитель декана психологического факультета МГУ Артём Ковалёв, с которым она сейчас разводится. По информации издания, супруг написал девушке на электронную почту письмо, в котором предупредил, что ему нужно взять автомобиль. При этом он вписан в страховку и имеет запасной ключ.

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Однако сама фигуристка была против этого и обратилась в полицию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства этой истории.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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