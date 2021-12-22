В Москве украли внедорожник фигуристки Климовой

Однако дело оказалось достаточно нетипичным. Как выяснилось позже, машину забрал супруг фигуристки — заместитель декана психологического факультета МГУ Артём Ковалёв, с которым она сейчас разводится. По информации издания, супруг написал девушке на электронную почту письмо, в котором предупредил, что ему нужно взять автомобиль. При этом он вписан в страховку и имеет запасной ключ.