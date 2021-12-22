"Прилетело два удара": Избитый фигурист Соловьёв рассказал подробности случившегося
По последним данным, у спортсмена подтвердилась сильная травма головы, а также гематома мозга.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Избитый в Москве фигурист, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв рассказал подробности произошедшего с ним возле одного из столичных ресторанов. Об этом сообщает "Рен-ТВ".
"Я вышел немного позже, чем моя девушка с её подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно (ответили и начали себя вести. — Прим. Лайфа)", — рассказал спортсмен.
Он также вспомнил, что один из участников инцидента, напротив, пытался успокоить своих друзей и говорил им, что они не правы. При этом двое других виновников случившегося на это начали ему агрессивно отвечать. Сначала они толкнули Соловьёва, который после этого сумел подняться и вновь попытался заговорить с агрессивной компанией.
"Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал "поспокойнее", иначе могут быть последствия: вам наверняка это не надо. Без угроз. Здесь камеры". После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию", — добавил Соловьёв.
Фигурист также подчеркнул, что не собирается мириться со своими обидчиками.
Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело. Нападавшими оказались двое студентов-первокурсников, которые приехали в столицу из Читы.
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