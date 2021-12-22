"Прилетело два удара": Избитый фигурист Соловьёв рассказал подробности случившегося

Последние данные подтвердили у спортсмена тяжёлую травму головы и гематому мозга.

Избитый в Москве фигурист, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв рассказал подробности произошедшего с ним возле одного из столичных ресторанов. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

"Я вышел немного позже, чем моя девушка с её подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно (ответили и начали себя вести. — Прим. Лайфа)", — рассказал спортсмен.

Он также вспомнил, что один из участников инцидента, напротив, пытался успокоить своих друзей и говорил им, что они не правы. При этом двое других виновников случившегося на это начали ему агрессивно отвечать. Сначала они толкнули Соловьёва, который после этого сумел подняться и вновь попытался заговорить с агрессивной компанией.

"Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал "поспокойнее", иначе могут быть последствия: вам наверняка это не надо. Без угроз. Здесь камеры". После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию", — добавил Соловьёв.