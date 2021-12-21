СМИ: Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьёва избили в Москве

Сообщается, что 32-летний спортсмен в ходе уличного инцидента вступился за свою возлюбленную Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. Трое нападавших избивали Соловьёва ногами.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи Соловьёв выиграл золото в командных соревнованиях, а на Играх-2018 в Пхёнчхане завоевал серебро в этом же виде программы. Вместе со своей партнёршей Екатериной Бобровой он также стал чемпионом Европы и бронзовым призёром первенства мира.