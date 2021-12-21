СМИ: Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьёва избили в Москве
Он пострадал, заступившись за свою возлюбленную Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу.
Телеведущая Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьёв во время съёмки проекта "Ледниковый период" на малой арене стадиона "Лужники". Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович
Олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Дмитрий Соловьёв избит ночью в центре Москвы. Об этом передаёт телеграм-канал Mash.
Сообщается, что 32-летний спортсмен в ходе уличного инцидента вступился за свою возлюбленную Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу. Трое нападавших избивали Соловьёва ногами.
Дмитрий поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Все нападавшие были задержаны полицией на месте.
На Олимпиаде 2014 года в Сочи Соловьёв выиграл золото в командных соревнованиях, а на Играх-2018 в Пхёнчхане завоевал серебро в этом же виде программы. Вместе со своей партнёршей Екатериной Бобровой он также стал чемпионом Европы и бронзовым призёром первенства мира.
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