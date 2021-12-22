НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полиция возбудила уголовное дело против избивших фигуриста Дмитрия Соловьёва

Тем временем председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил забрать материалы проверки по этому инциденту.

21 декабря, 21:09
<p>Фигурист Дмитрий Соловьёв © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фигурист Дмитрий Соловьёв © ТАСС / Станислав Красильников

Уголовное дело возбуждено против избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"Дознанием УВД по ЦАО города Москвы в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Поступок мужчины: Кто и за что избил в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва

Поступок мужчины: Кто и за что избил в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва

При этом ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что на избивших Соловьёва составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство".

Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по избиению фигуриста. Об этом сообщается на сайте СК.

"Он за нас выступал": В Сети появилось видео избиения олимпийского чемпиона Соловьёва

"Он за нас выступал": В Сети появилось видео избиения олимпийского чемпиона Соловьёва

Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1