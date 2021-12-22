Полиция возбудила уголовное дело против избивших фигуриста Дмитрия Соловьёва
Тем временем председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил забрать материалы проверки по этому инциденту.
Фигурист Дмитрий Соловьёв © ТАСС / Станислав Красильников
Уголовное дело возбуждено против избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
"Дознанием УВД по ЦАО города Москвы в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", — говорится в сообщении.
При этом ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что на избивших Соловьёва составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство".
Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по избиению фигуриста. Об этом сообщается на сайте СК.
Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России.
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