Полиция возбудила уголовное дело против избивших фигуриста Дмитрия Соловьёва

Уголовное дело возбуждено против избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"Дознанием УВД по ЦАО города Москвы в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", — говорится в сообщении.

При этом ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что на избивших Соловьёва составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство".