Момент избиения неизвестными олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Видео © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!

В Сети появилось видео, на котором неизвестные избили олимпийского чемпиона, фигуриста Дмитрия Соловьёва возле одного из столичных ресторанов.

На кадрах видно, как сначала спортсмен общается с неизвестным молодым человеком, после чего тот наносит удары по лицу Соловьёву, от которых он падает на землю. При этом незадолго до потасовки один из участников инцидента пытался объяснить напавшему, кем является фигурист.

"Братишка, он олимпийский чемпион. Он за нас выступал", — сказал один из героев опубликованного ролика.