"Он за нас выступал": В Сети появилось видео избиения олимпийского чемпиона Соловьёва
Напомним, спортсмен получил травму головы, а точный диагноз станет известен после обследования.
Момент избиения неизвестными олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Видео © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!
В Сети появилось видео, на котором неизвестные избили олимпийского чемпиона, фигуриста Дмитрия Соловьёва возле одного из столичных ресторанов.
На кадрах видно, как сначала спортсмен общается с неизвестным молодым человеком, после чего тот наносит удары по лицу Соловьёву, от которых он падает на землю. При этом незадолго до потасовки один из участников инцидента пытался объяснить напавшему, кем является фигурист.
"Братишка, он олимпийский чемпион. Он за нас выступал", — сказал один из героев опубликованного ролика.
Сразу после этого стоявшие рядом люди сумели вмешаться в конфликт и остановить нападавших от дальнейших ударов спортсмену. Позднее злоумышленники были задержаны.
Ранее Лайф сообщал, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России.
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