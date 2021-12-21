Певица Ольга Бузова назвала настоящим мужчиной и защитником своей девушки фигуриста Дмитрия Соловьёва, которого неизвестные избили возле одного из ресторанов в Москве. Об этом пишет РИА "Новости".

"Я в полном шоке от случившегося! Уже написала Диме, сейчас самое главное — это его здоровье. Я на связи с его командой. Если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю всё возможное и невозможное для него. Я знаю, что Дима — настоящий мужчина, он проявил себя как истинный защитник своей любимой девушки", — заявила Бузова.

Она также заметила, что выступавший на международной арене и Олимпийских играх Соловьёв — гордость страны, а молитвы певицы сейчас вместе со спортсменом и его семьёй.