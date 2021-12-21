"Настоящий мужчина": Бузова высказалась об избиении фигуриста Соловьёва
Напомним, спортсмен пострадал прошлой ночью возле одного из столичных ресторанов.
Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьёв во время съёмки проекта "Ледниковый период". Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Певица Ольга Бузова назвала настоящим мужчиной и защитником своей девушки фигуриста Дмитрия Соловьёва, которого неизвестные избили возле одного из ресторанов в Москве. Об этом пишет РИА "Новости".
"Я в полном шоке от случившегося! Уже написала Диме, сейчас самое главное — это его здоровье. Я на связи с его командой. Если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю всё возможное и невозможное для него. Я знаю, что Дима — настоящий мужчина, он проявил себя как истинный защитник своей любимой девушки", — заявила Бузова.
Она также заметила, что выступавший на международной арене и Олимпийских играх Соловьёв — гордость страны, а молитвы певицы сейчас вместе со спортсменом и его семьёй.
"Заступился за Аню": Директор фигуриста Соловьёва рассказала подробности избиения олимпийского чемпиона
Ранее Лайф сообщал, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову — вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России.
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