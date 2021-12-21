Полиция подтвердила задержание мужчин, избивших фигуриста Дмитрия Соловьёва
Там заявили, что правонарушителей привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.
Фото © Instagram/dmitry_solovyev
Московские правоохранители по горячим следам задержали злоумышленников, которые избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Мужчин нашли недалеко от места происшествия и доставили в территориальный отдел полиции.
"Со слов гражданина, он был избит неизвестными. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении столичного ГУ МВД РФ.
Ранее Лайф сообщал, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов Москвы. По словам директора спортсмена, 32-летний фигурист заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, — вместе с которой посетил мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. В итоге Дмитрий поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.
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