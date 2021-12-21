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Полиция подтвердила задержание мужчин, избивших фигуриста Дмитрия Соловьёва

Там заявили, что правонарушителей привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

21 декабря, 16:42

Фото © Instagram/dmitry_solovyev

Московские правоохранители по горячим следам задержали злоумышленников, которые избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Мужчин нашли недалеко от места происшествия и доставили в территориальный отдел полиции.

"Со слов гражданина, он был избит неизвестными. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении столичного ГУ МВД РФ.

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Ранее Лайф сообщал, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов Москвы. По словам директора спортсмена, 32-летний фигурист заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, — вместе с которой посетил мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. В итоге Дмитрий поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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