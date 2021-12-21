Полиция подтвердила задержание мужчин, избивших фигуриста Дмитрия Соловьёва

Московские правоохранители по горячим следам задержали злоумышленников, которые избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Мужчин нашли недалеко от места происшествия и доставили в территориальный отдел полиции.

"Со слов гражданина, он был избит неизвестными. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении столичного ГУ МВД РФ.