В "Газпроме" спрогнозировали снижение цен на газ с 2022 года

"Газпром" прогнозирует постепенное снижение цены на газ в течение ближайших двух лет. Однако она всё же останется выше того уровня, который был до пандемии коронавируса, заявил в интервью корпоративному изданию зампредседателя правления холдинга Фамил Садыгов.

"К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022–2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с "доковидными" уровнями", — сказал он.

Замглавы "Газпрома" также отметил, что фактический показатель средней цены экспортируемого топлива в 2021 году превысит 280 долларов за тысячу кубометров.