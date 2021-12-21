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В "Газпроме" спрогнозировали снижение цен на газ с 2022 года

Ранее сегодня стоимость голубого топлива в Европе впервые превысила $2100 за тысячу кубометров.

21 декабря, 16:35
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

"Газпром" прогнозирует постепенное снижение цены на газ в течение ближайших двух лет. Однако она всё же останется выше того уровня, который был до пандемии коронавируса, заявил в интервью корпоративному изданию зампредседателя правления холдинга Фамил Садыгов.

"К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022–2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с "доковидными" уровнями", сказал он.

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Замглавы "Газпрома" также отметил, что фактический показатель средней цены экспортируемого топлива в 2021 году превысит 280 долларов за тысячу кубометров.

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Ранее стало известно, что цена газа в Европе впервые превысила $2100 за тысячу кубометров, но на этом рост цен не остановился. Так, стоимость голубого топлива за день взлетела уже более чем на 25%.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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