В "Газпроме" спрогнозировали снижение цен на газ с 2022 года
Ранее сегодня стоимость голубого топлива в Европе впервые превысила $2100 за тысячу кубометров.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
"Газпром" прогнозирует постепенное снижение цены на газ в течение ближайших двух лет. Однако она всё же останется выше того уровня, который был до пандемии коронавируса, заявил в интервью корпоративному изданию зампредседателя правления холдинга Фамил Садыгов.
"К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022–2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с "доковидными" уровнями", — сказал он.
Замглавы "Газпрома" также отметил, что фактический показатель средней цены экспортируемого топлива в 2021 году превысит 280 долларов за тысячу кубометров.
Ранее стало известно, что цена газа в Европе впервые превысила $2100 за тысячу кубометров, но на этом рост цен не остановился. Так, стоимость голубого топлива за день взлетела уже более чем на 25%.
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