"Газпром" остановил транзит газа в Германию по трубопроводу Ямал — Европа

"Газпром" приостановил транзит газа через Польшу в Германию по трубопроводу Ямал — Европа. Это следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Остановка поставок энергоносителя произошла после того, как российская компания отказалась от брони мощностей на прокачку через Польшу. При этом отмечается, что после остановки транзита по Ямалу — Европе начались реверсивные поставки газа из Германии в Польшу.