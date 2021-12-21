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"Газпром" остановил транзит газа в Германию по трубопроводу Ямал — Европа

После этого по магистрали начались реверсивные поставки энергоносителя в Польшу.

21 декабря, 08:33
<p>© ТАСС / Смитюк Юрий</p>

© ТАСС / Смитюк Юрий

"Газпром" приостановил транзит газа через Польшу в Германию по трубопроводу Ямал — Европа. Это следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Остановка поставок энергоносителя произошла после того, как российская компания отказалась от брони мощностей на прокачку через Польшу. При этом отмечается, что после остановки транзита по Ямалу — Европе начались реверсивные поставки газа из Германии в Польшу.

"Газпром" не бронировал дополнительные мощности для транзита через Украину в январе

"Газпром" не бронировал дополнительные мощности для транзита через Украину в январе

Напомним, что объёмы бронирования "Газпромом" мощностей для транзита по газопроводу Ямал — Европа начали снижаться ещё 17 декабря. Тогда во время аукциона предложение на резерв мощности в объёме 89,1 млн кубометров осталось невостребованным.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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