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Основатель MDK Панчвидзе возглавил блогерское агентство INVITE

На новой должности он планирует сделать работу организации максимально прозрачной для блогеров и клиентов, чтобы вывести influence-маркетинг в России на новый уровень.

21 декабря, 08:29

Роберто Панчвидзе © Instagram / robertomustdie

Исполнительным директором блогерского агентства INVITE стал основатель и владелец MDK и MDK Creative Agency Роберто Панчвидзе, передаёт "Лента.ру".

На новой должности предприниматель планирует сделать работу компании максимально прозрачной для блогеров и клиентов, чтобы вывести influence-маркетинг в России на новый уровень. Панчвидзе намерен развивать на базе INVITE полноценный агентский и консьерж-сервис для блогеров и артистов. Кроме того, бизнесмен стал одним из акционеров агентства.

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Отметим, что INVITE занимается разработкой стратегий, креативом, продакшеном и продвижением артистов и блогеров, а также организацией мероприятий. У компании есть собственный продюсерский центр, музыкальный лейбл INVITE MUSIC и лицензионное агентство INVITE Licensing. Клиентами организации уже стали такие бренды, как Google, Huawei, Honor, McDonald's, Сбер, МТС и многие другие. А в августе 2021 года INVITE вместе с брендом ZASPORT организовывало вечеринку для российских спортсменов в честь окончания Олимпийских игр в Токио.

Ранее Лайф рассказывал, что американский режиссёр Даррен Аронофски возглавит жюри московского кинофестиваля Patriki Film Festival. Увидеть фильмы-конкурсанты смогут все желающие из любой точки мира: для этого в России создадут новую цифровую платформу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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