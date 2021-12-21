Основатель MDK Панчвидзе возглавил блогерское агентство INVITE
На новой должности он планирует сделать работу организации максимально прозрачной для блогеров и клиентов, чтобы вывести influence-маркетинг в России на новый уровень.
Роберто Панчвидзе © Instagram / robertomustdie
Исполнительным директором блогерского агентства INVITE стал основатель и владелец MDK и MDK Creative Agency Роберто Панчвидзе, передаёт "Лента.ру".
На новой должности предприниматель планирует сделать работу компании максимально прозрачной для блогеров и клиентов, чтобы вывести influence-маркетинг в России на новый уровень. Панчвидзе намерен развивать на базе INVITE полноценный агентский и консьерж-сервис для блогеров и артистов. Кроме того, бизнесмен стал одним из акционеров агентства.
Отметим, что INVITE занимается разработкой стратегий, креативом, продакшеном и продвижением артистов и блогеров, а также организацией мероприятий. У компании есть собственный продюсерский центр, музыкальный лейбл INVITE MUSIC и лицензионное агентство INVITE Licensing. Клиентами организации уже стали такие бренды, как Google, Huawei, Honor, McDonald's, Сбер, МТС и многие другие. А в августе 2021 года INVITE вместе с брендом ZASPORT организовывало вечеринку для российских спортсменов в честь окончания Олимпийских игр в Токио.
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