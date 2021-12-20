НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Даррен Аронофски возглавит жюри московского кинофестиваля Patriki Film Festival

Увидеть фильмы-конкурсанты смогут все желающие из любой точки мира: для этого в России создадут новую цифровую платформу.

20 декабря, 16:17
<p>Даррен Аронофски © Фото предоставлено Лайфу организаторами Patriki Film Festival</p>

Даррен Аронофски © Фото предоставлено Лайфу организаторами Patriki Film Festival

Очередной международный кинофестиваль Patriki Film Festival на этот раз пройдёт в России летом 2022 года. Председателем жюри приглашён американский режиссёр, сценарист, продюсер, лауреат премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля Даррен Аронофски. Он рассказал, что ждёт от конкурсантов "оригинальности и авторского взгляда".

"Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за главную премию — Гран-при. Жюри конкурса отсмотрит все работы и выберет победителя летом 2022 года", — цитируют Даррена Аронофски организаторы кинофестиваля.

Приём заявок начался 20 декабря. В конкурсе могут принять участие фильмы любого хронометража с ярким художественным высказыванием и свежим взглядом, уточнили представители фестиваля. Возможно, для кого-то это станет "билетом в Голливуд".

"Наш выбор Даррена Аронофски в качестве председателя жюри очень созвучен концепции фестиваля, который открывает широкие возможности для авторского художественного высказывания. Аронофски чувствует дух времени и, безусловно, обладает сильным именем, благодаря которому у участников конкурса есть шанс получить прямую путёвку в Голливуд", — объяснили Лайфу организаторы Patriki Film Festival.

По их словам, увидеть фильмы, борющиеся за награду, смогут все желающие. Предполагается сломать привычный формат фестиваля, когда просмотр фильмов-участников доступен только жюри и узкому кругу лиц.

"Мы создаём новую цифровую платформу, которая даст возможность любому человеку из любой точки мира в дни проведения фестиваля свободно посмотреть любой из представленных фильмов. Обычно фестивальные фильмы закрыты для широкой аудитории, а мы хотим изменить этот формат", рассказала сооснователь фестиваля Марина Жигалова.

Patriki Film Festival станет четвёртым по счёту и пройдёт в Москве. На фестивале состоятся премьерные показы фильмов и сериалов российского и зарубежного производства. Мероприятие включит несколько конкурсных программ, паблик-токи с артистами, режиссёрами и продюсерами, благотворительные, торжественные и дружеские мероприятия.

Из золотых только 90-е: Что оставил наследникам основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Из золотых только 90-е: Что оставил наследникам основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Ранее стало известно, что картина "Разжимая кулаки" Киры Коваленко будет выдвинута на соискание американской премии "Оскар" от России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1