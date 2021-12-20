Даррен Аронофски возглавит жюри московского кинофестиваля Patriki Film Festival

Очередной международный кинофестиваль Patriki Film Festival на этот раз пройдёт в России летом 2022 года. Председателем жюри приглашён американский режиссёр, сценарист, продюсер, лауреат премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля Даррен Аронофски. Он рассказал, что ждёт от конкурсантов "оригинальности и авторского взгляда".

"Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за главную премию — Гран-при. Жюри конкурса отсмотрит все работы и выберет победителя летом 2022 года", — цитируют Даррена Аронофски организаторы кинофестиваля.

Приём заявок начался 20 декабря. В конкурсе могут принять участие фильмы любого хронометража с ярким художественным высказыванием и свежим взглядом, уточнили представители фестиваля. Возможно, для кого-то это станет "билетом в Голливуд".

"Наш выбор Даррена Аронофски в качестве председателя жюри очень созвучен концепции фестиваля, который открывает широкие возможности для авторского художественного высказывания. Аронофски чувствует дух времени и, безусловно, обладает сильным именем, благодаря которому у участников конкурса есть шанс получить прямую путёвку в Голливуд", — объяснили Лайфу организаторы Patriki Film Festival.

По их словам, увидеть фильмы, борющиеся за награду, смогут все желающие. Предполагается сломать привычный формат фестиваля, когда просмотр фильмов-участников доступен только жюри и узкому кругу лиц.

"Мы создаём новую цифровую платформу, которая даст возможность любому человеку из любой точки мира в дни проведения фестиваля свободно посмотреть любой из представленных фильмов. Обычно фестивальные фильмы закрыты для широкой аудитории, а мы хотим изменить этот формат", — рассказала сооснователь фестиваля Марина Жигалова.

Patriki Film Festival станет четвёртым по счёту и пройдёт в Москве. На фестивале состоятся премьерные показы фильмов и сериалов российского и зарубежного производства. Мероприятие включит несколько конкурсных программ, паблик-токи с артистами, режиссёрами и продюсерами, благотворительные, торжественные и дружеские мероприятия.