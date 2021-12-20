Пробки на дорогах Москвы достигли десяти баллов

По состоянию на 18:30 пробки на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов. По данным Департамента транспорта, автомобили едут со средней скоростью 20 километров в час, автобусы — 25 километров в час.

"Следующие полтора часа лучше воздержаться от поездок. Если едете из центра при средней поездке в 20 километров в час, с 18:30 до 19:30 время в пути увеличится на 45% (будете ехать на 35 минут дольше). Основные затруднения сосредоточены в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", — напомнили в Дептрансе.