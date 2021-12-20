Пробки на дорогах Москвы достигли десяти баллов
В течение следующих полутора часов водителям советуют воздержаться от поездок.
Пробки в Москве. © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей
Пробки на дорогах Москвы достигли десяти баллов. Видео © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
По состоянию на 18:30 пробки на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов. По данным Департамента транспорта, автомобили едут со средней скоростью 20 километров в час, автобусы — 25 километров в час.
"Следующие полтора часа лучше воздержаться от поездок. Если едете из центра при средней поездке в 20 километров в час, с 18:30 до 19:30 время в пути увеличится на 45% (будете ехать на 35 минут дольше). Основные затруднения сосредоточены в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", — напомнили в Дептрансе.
Движение затруднено на:
- Рязанском проспекте;
- Профсоюзной улице;
- Проспекте Андропова.
Напомним, сегодня в Москве началось похолодание — его принесло "полярное вторжение", которое опустит столбики термометров до минус 20 градусов.
Комментариев: 0