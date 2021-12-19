Тишковец предупредил москвичей о грядущем "полярном вторжении"

"Полярное вторжение" принесёт в Москву 20-градусные морозы, но к концу недели температура нормализуется и достигнет минус 8 градусов ночью и минус 1–6 днём, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, самым холодным днём недели станет среда, в ночь на 22 декабря столбики термометров опустятся до отметки минус 22, а днём до минус 19 градусов. Грядущее похолодание не тянет на "ультраполярное". В данном случае усиление морозов корректнее назвать полярным вторжением холодных воздушных масс в тылу циклона, облачные поля которого будут препятствовать чрезмерному вымораживанию приземного воздуха. Таким образом, грядущее испытание зимой не будет чрезвычайно суровым и продолжительным, пояснил синоптик.

"Полночь года" — в народе так называют самую длинную ночь, станет самой морозной в текущем сезоне! В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до минус 17–22, после полудня до минус 14–19, что на 10–12 градусов ниже среднесуточной нормы и является аномальным холодом!" — написал синоптик Евгений Тишковец в своём инстаграме. Он отметил, что в предстоящую неделю Центральную Россию ждут русские морозы.

По словам синоптика, североатлантический циклон по имени "Нео", смещаясь центром в Поволжье, уже в понедельник развернётся своей тыловой частью, куда в сопровождении скоротечных зарядов снега начнут прорываться первые порции более студёного воздуха. В предстоящую ночь в столичном регионе воздух остынет до минус 4–9, а днём уже будет не выше минус 7–12, вечером минус 10–15. Во вторник, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году, похолодание продолжится: под утро будет минус 15–20, в дневные часы — всего минус 12–17, рассказал Тишковец.

"Тем не менее с четверга, когда под влиянием гребня антициклона немного распогодится, воздушные потоки развернутся с северных на западные, в результате чего стужа начнёт медленно отступать: под утро минус 16–21, днём с повышением до минус 11–16. В пятницу скажется влияние тёплого атмосферного фронта, из-за чего небо нахмурится и в светлое время суток снег небольшой интенсивности возобновится. Ночью — минус 14–19, днём — минус 8–13", — сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос ".

Он также добавил, что в субботу в тёплом секторе циклона снегопады заметно усилятся, температурный фон наконец-то вернётся в своё климатическое русло: под утро уже не ниже минус 8–13, днём — минус 3–8. В воскресенье тоже будет довольно снежно, ночью потеплеет до минус 3–8, днём — до минус 1–6 градусов.