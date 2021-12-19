РФПИ: Первые бесплатные поставки "Спутника V" пойдут в Африку

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", возможно, будет отправлена странам Африки на безвозмездной основе. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идёт очень большая эпидемия "омикрона", — отметил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".