РФПИ: Первые бесплатные поставки "Спутника V" пойдут в Африку
По словам главы фонда, на материке наблюдается всплеск заболеваний из-за распространения "омикрона".
Фото поставок российской вакцины © Facebook / "Спутник V"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", возможно, будет отправлена странам Африки на безвозмездной основе. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идёт очень большая эпидемия "омикрона", — отметил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона". По мнению специалистов, схема вакцинации двухкомпонентным препаратом и бустером через полгода полностью обеспечивает защиту от южноафриканского варианта ковида.
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