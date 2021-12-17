Путин заявил о готовности России предоставить "Спутник лайт" другим странам
Российский лидер отметил, что препарат используется в том числе для бустерной вакцинации. Соответствующий вопрос может быть решён, если у европейских стран есть такая необходимость и желание.
"Спутник лайт" © ТАСС / Александр Демьянчук
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова предоставить другим государствам "Спутник лайт" для проведения бустерной вакцинации. Об этом он сказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
"В этой связи, конечно, мы даже можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду и для бустерной вакцинации наш препарат, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание", — сказал Путин.
Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.
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