Путин заявил о готовности России предоставить "Спутник лайт" другим странам

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова предоставить другим государствам "Спутник лайт" для проведения бустерной вакцинации. Об этом он сказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"В этой связи, конечно, мы даже можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду и для бустерной вакцинации наш препарат, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание", — сказал Путин.