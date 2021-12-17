Три знака зодиака, которым почему-то не хватает скромности

Не каждая девушка на свидании будет краснеть, если взять её за руку. Многие предпочитают действовать сами и, если парень приглянулся, соглашаются на все авантюры, какими бы дерзкими и страстными они ни были. Среди знаков зодиака есть три самых нескромных, которые точно не будут ждать первой брачной ночи.

Овен

Такие девушки не любят долгих разговоров. Если парень их устраивает, то они готовы начать отношения здесь и сейчас. Овны не постесняются взять инициативу в свои руки и пригласить на свидание или же сделать предложение. Напористые представительницы этого знака ни перед чем не остановятся. Главное, чтобы партнёр был идеальным.

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Скорпион

Девушки-Скорпионы любят заводить страстные, но стремительные романы. Рождённые под этой звездой не прочь поиграть со своим партнёром, сперва выставив себя в скромном свете, а затем утащив жертву в своё логово, чтобы развлечься как следует. Но, несмотря на свою эмоциональность, Скорпионы весьма закрытые и недоверчивые, поэтому на серьёзные отношения с ними лучше не надеяться.

Стрелец