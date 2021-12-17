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Рекламу с актёром из "Секса в большом городе" удалили после обвинений в изнасиловании

В 38-секундном ролике Нот призывал двигаться к новым началам, а потом рассказывал о пользе для здоровья езды на велосипеде.

17 декабря, 10:07
<p>Крис Нот. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPIy0IDrYLa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chrisnothofficial</a></p>

Крис Нот. Фото © Instagram / chrisnothofficial

Компания по производству оборудования для упражнений Peloton удалила рекламу, в которой снялся американский актёр Крис Нот, Мистер Биг из "Секса в большом городе". Это произошло после обвинений в сексуальном насилии, прозвучавших в адрес артиста, уточняет Variety.

Крис Нот после смерти своего героя Мистера Бига снялся в 38-секундном ролике вместе с инструктором по велоспорту Джесс Кинг. Там он сначала призвал "к новым началам", а потом предложил прокатиться ещё раз на велосипеде: "Жизнь слишком коротка, чтобы не делать этого", — отметил Нот. В конце ролика он поведал зрителям о пользе для здоровья езды на этом транспорте.

"К каждому обвинению в сексуальном насилии следует относиться серьёзно. Нам не было известно об этих обвинениях, когда мы представили Криса Нота в своём ответе на перезагрузку HBO. Поскольку мы стремимся узнать больше, мы прекратили продвижение этого видео и заархивировали соответствующие сообщения в социальных сетях", — сказал представитель Peloton.

Причём ролик с актёром "Секса в большом городе" удалили на YouTube и из всех социальных сетей, в том числе из "Твиттера" и "Инстаграма". В маркетинговом агентстве Maximum Effort, основанном Райаном Рейнольдсом, который также возглавляет Peloton, эти действия не прокомментировали.

Ранее Лайф писал, что актёра из сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасиловании. Сам Крис Нот опровергает случившееся и настаивает на том, что встречи с женщинами были по обоюдному согласию.

В первом эпизоде продолжения "Секса в большом городе" умер один из главных героев

В первом эпизоде продолжения "Секса в большом городе" умер один из главных героев

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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