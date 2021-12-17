Рекламу с актёром из "Секса в большом городе" удалили после обвинений в изнасиловании

Компания по производству оборудования для упражнений Peloton удалила рекламу, в которой снялся американский актёр Крис Нот, Мистер Биг из "Секса в большом городе". Это произошло после обвинений в сексуальном насилии, прозвучавших в адрес артиста, уточняет Variety.

Крис Нот после смерти своего героя Мистера Бига снялся в 38-секундном ролике вместе с инструктором по велоспорту Джесс Кинг. Там он сначала призвал "к новым началам", а потом предложил прокатиться ещё раз на велосипеде: "Жизнь слишком коротка, чтобы не делать этого", — отметил Нот. В конце ролика он поведал зрителям о пользе для здоровья езды на этом транспорте.

"К каждому обвинению в сексуальном насилии следует относиться серьёзно. Нам не было известно об этих обвинениях, когда мы представили Криса Нота в своём ответе на перезагрузку HBO. Поскольку мы стремимся узнать больше, мы прекратили продвижение этого видео и заархивировали соответствующие сообщения в социальных сетях", — сказал представитель Peloton.

Причём ролик с актёром "Секса в большом городе" удалили на YouTube и из всех социальных сетей, в том числе из "Твиттера" и "Инстаграма". В маркетинговом агентстве Maximum Effort, основанном Райаном Рейнольдсом, который также возглавляет Peloton, эти действия не прокомментировали.